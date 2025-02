Siracusa, continua la corsa verso la serie C: domenica il derby di Acireale

Continua a correre il Siracusa che mai come in questa stagione è vicino a raggiungere l’obiettivo della Serie C. Gli aretusei, che stanno viaggiando a vele spiegate nel campionato di Serie D girone I, vogliono tornare nel professionismo dopo alcune stagioni difficili condite da tante amarezze.

La classifica

Il principale avversario del Siracusa è la Reggina che però è crollata sotto i colpi aretusei appena un paio di settimane fa. Così gli azzurri sono soli in vetta a 57 punti, +6 sui calabresi secondi, con l’impressionante ruolino di marcia di ben 18 vittorie, appena tre pareggi e altrettante sconfitte. Anche la differenza reti rende perfettamente l’idea del campionato della squadra di Turati con un +38 frutto di 48 gol segnati e soltanto 10 subiti.

Il prossimo match

Reduce da un netto 7-0 contro il Locri, la squadra allenata da Marco Turati si sta preparando per affrontare il match contro l’Acireale, sempre delicatissimo vista l’acerrima rivalità tra le due tifoserie. Sulla carta potrebbe non esserci partita, ma i granata acesi tra le mura amiche non conoscono mezzi termini avendo raccolto sei vittorie e sei sconfitte, ma nessun pareggio. Non guardano a casa o trasferta i Leoni azzurri che finora, in trasferta, hanno raccolto 24 punti in 12 partite esterne e sono reduci da quattro successi di fila.





Sulla carta è più agevole il compito della Reggina che in casa ospiterà l’Enna che si trova un po’ sotto la metà classifica e che ha un po’ dimenticato il gusto della vittoria: l’Enna però ha una particolarità, è la squadra del girone che ha pareggiato di più (12 volte, come il Castrumfavara)e il Siracusa si augura di ricevere un gradito “regalo”.