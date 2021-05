Il primo atto della semifinale playoff Serie B tra Cittadella e Monza è stato vinto dai veneti per 3-0 (vedi QUI): la formazione di Venturato ribalta dunque il fattore campo e potrà giocare la partita di ritorno in Lombardia con a disposizione non solo due risultati su tre ma persino la possibilità di gestire una eventuale sconfitta.

Cosa dice infatti adesso il regolamento? Quali sono ora le combinazioni per raggiungere la finale dei playoff di Serie B?

Il Monza va in finale playoff se:

1) Vince con tre o più gol di scarto

Il Cittadella va in finale playoff se:

1) Vince

2) Pareggia

3) Perde con due gol di scarto

NOTA BENE: il Monza deve almeno pareggiare il doppio confronto per accedere alla finale; in caso di parità, passerebbe il turno in virtù della miglior classifica.

REGOLAMENTO SEMIFINALE

Si gioca sulla distanza di andata e ritorno. La squadra meglio classificata (in questo caso il Monza) ha diritto a giocare il ritorno in casa.

In caso di parità nel doppio confronto verrà considerata vincente e passerà il turno la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato, cioè – in questo caso – il Monza (NON si effettuano dunque supplementari e rigori; i gol in trasferta NON valgono).

SOSTITUZIONI

Come previsto dalle norme federali FIGC per la stagione 2020/2021, anche in Serie B – playoff compresi – sono ammesse 5 sostituzioni e queste possono essere effettuate usufruendo di tre interruzioni del gioco nell’arco dei 90 minuti (nota: gli intervalli non valgono come “interruzione”).

In caso di tempi supplementari, le squadre possono usufruire di una ulteriore interruzione del gioco ma NON di un cambio aggiuntivo; il numero massimo di cambi a disposizione, anche in caso di “extra time”, resta cinque. NOTA BENE: la regola sui cambi nelle coppe europee è diversa (QUI un esempio).

