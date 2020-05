Musumeci apre ai rientri in Sicilia. Il presidente della Regione ha esposto la propria posizione in un video sui profili social ufficiali della Regione, annunciando richieste per un maggior numero di voli da Roma (da 2 a 4) e corse ferroviarie (da 5 a 8), ribadendo la possibilità per i fuori sede di ricongiungersi con le proprie famiglie se ciò avverrà rispettando le regole.

In particolare ai più giovani dice: “Sono un padre, sono un nonno e comprendo benissimo l’emozione, l’affetto e le necessità che si pongono in una famiglia”. Ma avverte: “Nessuno deve pensare che la partita sia chiusa; bisogna essere prudenti per evitare di ricominciare da capo, non possiamo permetterci una nuova impennata, la ricaduta sarebbe più complicata della prima fase”.







Di seguito il video pubblicato su Facebook:

