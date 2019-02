De Laurentiis all’attacco. In quella che doveva essere la conferenza stampa del prossimo ritiro estivo a Dimaro, il presidente del Napoli lancia una stoccata polemica ai giornalisti in merito a Hamsik e un duro messaggio ai tifosi partenopei per gli scarsi risultati di pubblico al San Paolo.

Per i supporters partenopei piovono critiche: “Mi dispiace per i tifosi, loro vogliono vincere solo lo scudetto, non avere una squadra forte che rappresenta in modo entusiastico la città. Vedere poco meno di 20 mila spettatori per Napoli-Sampdoria (con i prezzi bassi), non è stato bello. Questo significa essere tifosi? Per il terzo anno consecutivo chiuderemo il bilancio in rosso, mentre la Filmauro è in attivo… così la smetteranno di dire che coi soldi del Napoli finanzio il cinema”.

invece, De Laurentiis liquida così i giornalisti: "Voi oggi siete venuti qui per sapere di Hamsik, ma ve la prendete in quel posto. Su Hamsik parleremo a tempo debito e sarete riconvocati, sono state dette e scritte tante inesattezze. Oggi voglio parlare solo di Trentino".

