C’è ancora tanta strada da fare: l’Italia delude anche nella seconda partita di Nations League e perde 1-0 contro il Portogallo, grazie al gol dell’ex milanista André Silva. Gli azzurri rimaneggiati da Mancini (ben nove cambi nei titolari rispetto alla sfida contro la Polonia), appaiono lenti e prevedibili.

PORTOGALLO-ITALIA: LE PAGELLE DI STADIONEWS

Il Portogallo ha sempre il pallino del gioco e fa valere tutta la propria superiorità tecnica. Il primo tempo è a senso unico, i lusitani dominano a centrocampo e vanno un paio di volte vicini al gol. Decisivo un salvataggio sulla linea di Romagnoli sul tentativo di Bernardo Silva. Anche una traversa per gli uomini di Fernando Santos.

La ripresa si apre con il gol di Silva che riceve un pallone da Bruma dentro l’area e con grande freddezza, controlla e tira a giro sul secondo palo superando Donnarumma. Colpevoli i nostri difensori, troppo tempo lasciato all’attaccante per pensare ed eseguire la giocata.

Gli esperimenti di Mancini non hanno dato i risultati sperati. Sarà troppo importante recuperare gli infortunati Verratti e Florenzi e perchè no, rispolverare Daniele De Rossi. Il centrocampo e l’attacco sembrano i reparti maggiormente in dfficoltà. Jorginho non è lo stesso senza i dettami tattici di Sarri.

La coppia d’attacco Zaza-Immobile è impalpabile: se l’attaccante del Torino ci ha provato, con un atteggiamento sempre combattivo e propositivo, il vero enigma è l’attaccante laziale. Da troppi anni ormai l’Immobile che vediamo in nazionale sembra una brutta, bruttissima copia del giocatore che si vede nella Lazio.

