Pronti via e Ninuzzo va in gol. Nino La Gumina, il giovane attaccante palermitano, appena ceduto dal Palermo all’Empoli, ha firmato il primo gol della squadra toscana che ha vinto 5 a 0 contro i dilettanti del Montelupo.

Sono bastati 17 minuti, al neo attaccante dell’Empoli, per ritrovare la via del gol, un gol che non conta nulla sotto l’aspetto agonistico ma che per il ragazzo esploso in maglia rosanero è importante perchè serve a farsi apprezzare dal pubblico locale.

Il suo acquisto è costato nove milioni di euro, un bel gruzzolo per la società empolese (si dice che sia stata “aiutata” dalla Juventus) abituata a valorizzare i giovani e non ad acquistarli a grosse cifre. (nella foto il momento della firma)

Gli altri gol della partita portano la firma di Zajc, Romagnoli, Brighi e Jakupovic.

