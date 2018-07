Non solo il caso Parma. Fuori dal rettangolo di gioco, anche il Palermo è coinvolto nell’affare Finworld, società di intermediazione finanziaria che ha sottoscritto la fideiussione. Secondo il Giornale di Sicilia, il club rosanero non corre rischi di nessun tipo.

Finworld è stata sospesa dalla Banca d’Italia venendo così considerata inidonea a concedere garanzie bancarie. Il club che rischia di più, alla quale la società di intermediazione ha sottoscritto la fideiussione, è l’Avellino.

Per quanto riguarda il caso Parma, la sentenza è attesa nel week-end, al massimo entro lunedì. Nel caso in cui il Tribunale decida per una penalizzazione da scontare in Serie A, il Palermo è pronto a fare ricorso. Saranno disponibili 48 ore di tempo a partire dalla pubblicazione delle motivazioni per poter presentare il ricorso. Il secondo grado si terrà presso la Corte d’Appello Federale. La terza via è l’arbitrato del Coni.

Il 26 luglio verrà stilato il campionato di Serie A e al posto di Parma o Palermo ci potrebbere essere una X. Dal fronte Parma filtra ottimismo, come dichiarato dall’amministratore delegato, Luca Carra.