Przemysław Szyminski vuole mettere da parte la delusione della mancata promozione in Serie A e guardare avanti, sempre con la maglia del Palermo addosso. I rosanero, però, in massima serie si ci potrebbero ritrovare in seguito al caso Parma. Il polacco, intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, parla solo di faccende riguardanti il rettangolo di gioco.

“Non voglio sapere nulla per il momento (in riferimento agli sviluppi del caso Parma, ndr) – dice – . Lavorare bene sul campo va sopra ogni cosa. L’amarezza per la mancata promozione non è ancora passata. Pensavamo di farcela ma a Frosinone non abbiamo giocato bene; anche se certe situazioni di poco fair play le abbiamo viste tutti“.

Il difensore parla degli obiettivi della stagione e del ritorno di Tedino: “Abbiamo iniziato da poco, non possiamo prevedere cosa accadrà. Tanti andranno via e tanti verranno. Tedino ha tanta voglia di riscatto, non è lo stesso di un anno fa. La squadra è unita e in campo siamo una cosa sola“.

Sugli sviluppi di mercato, dice: “Abbiamo perso i giocatori più forti, Coronado e La Gumina. Ci mancano ma aspettiamo lo svolgimento del calciomercato. Dawidowicz? Parliamo anche in questi giorni, ma non vi dico niente…”.

Szyminski parla anche del rapporto con la città di Palermo: “Mi piacciono il clima e il cibo, come i frutti di mare. Sono tutte cose che in Polonia non abbiamo. Mondello è chiaramente la parte più bella. Traffico e spazzatura sono un problema per la città, in cui però vorrei restare, qualunque sia il campionato“.