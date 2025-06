Norvegia – Italia, le formazioni ufficiali

Italia in piena emergenza difensiva per il primo match di qualificazioni ai Mondiali: Spalletti opta per il 3-5-2, con Coppola titolare dopo i forfait di Buongiorno e Gabbia. Sulla fascia sinistra Udogie ha la meglio su Dimarco, mentre in attacco, complice l’assenza di Kean, sarà Raspadori a supportare Retegui.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 20.45)

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland.

A disposizione: Dyngeland, Selvik, Ostigard, Berg, Larsen, Gundersen, Pedersen, Aasgaard, Donnum, Schjelderup, Bobb, Johnsen.





Ct. Solbakken

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui.

A disposizione: Meret, Carnesecchi, Dimarco, Gatti, Ricci, Orsolini, Casadei, Rugani, Frattesi, Lucca, Ranieri, Cambiaso.

Ct. Spalletti

Arbitro: José Maria Sánchez (ESP)

Assistenti: Raúl Cabañero (ESP), Iñigo Prieto (ESP)

Quarto ufficiale: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

AVAR: Valentín Gómez (ESP)