C’è anche Nunzio Colella, insieme ai figli, Salvatore e Francesco Colella, in lizza per l’acquisizione del Palermo calcio. I tre fanno parte della Capri s.r.l. Napoli che con la costituenda “Palermo Football Club S.p.a.” vorrebbero acquisire il club rosanero.

Nunzio Colella è un imprenditore napoletano che si occupa di moda ed è stato premiato da Ernst & Young come “Imprenditore dell’anno 2018” nella categoria Fashion & Retail. Prima di fondare l’azienda partenopea di fast fashion, Colella ha accumulato 20 anni di esperienza professionale nel mondo del fashion retail, prima affiancando il padre nell’attività di famiglia e poi aprendo una serie di store multimarca insieme alla moglie Anna.

Nel 1988 fonda la Carpi s.r.l. e due anni dopo lancia il marchio Alcott. Il Gruppo Capri è presente in Italia attraverso un network retail di 220 monomarca, di cui 150 Alcott e 70 Gutteridge. Il colosso di moda ha anche lanciato un piano di espansione estera, arrivando ad aprire negozi in Spagna (Barcellona, Madrid e Granada) e in Grecia (ad Atene). Oggi vanta un’imponente struttura societaria di 1.600 dipendenti ed ha chiuso l’esercizio fiscale 2017 con 290 milioni di euro di fatturato (+13% sul 2016).

