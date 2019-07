È Giorgio Ferrero, il nipote di Massimo, l’amministratore unico di Holding Max, la società che potrebbe essere scelta dal sindaco Orlando per far ripartire il Palermo.

“Ringrazio il sindaco e la municipalità di Palermo per la trasparenza e professionalità con la quale stanno affrontando la questione – afferma – . La Holding che rappresento, e i nostri soci, la ex stella della nazionale femminile di calcio, la palermitana Pamela Conti, il campione del Palermo e del Mondo Cristian Zaccardo, e lo stimato professionista e palermitano doc dott. Guzzetta, vogliamo augurare buon lavoro alla commissione d’esame delle manifestazioni di interesse”.

Una volta presentata la PEC con tutta la documentazione, è il momento dell’attesa e dei ringraziamenti: “Ringrazio tutti i tifosi che ci stanno facendo pervenire numerosi attestati di stima – continua – e rispondiamo a tutti loro che siamo convinti di avere impostato un piano di lavoro che entusiasmerà tutti i tifosi, nessuno escluso”.

Uno dei punti centrali del progetto di Ferrero è il mantenimento dei “vecchi” dipendenti: “Oltre ai manager e tecnici già contattati per il nuovo U.C. Palermo ci sarà spazio per i dipendenti della vecchia società, ai quali mandiamo un messaggio di solidarietà e un invito a tener duro ancora per qualche giorno”.

