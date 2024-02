Nuovo club per Ross Pelligra: sarà il proprietario del Perth Glory

Nuovo investimento nel calcio per Ross Pelligra, patron del Catania. L’imprenditore avrebbe trovato l’accordo per l’acquisizione del Perth Glory, club del massimo campionato australiano da tempo in difficoltà economiche.

L’accordo tra le parti è stato ufficiosamente raggiunto. Pelligra verrà annunciato come nuovo proprietario dalla società di consulenza KordaMentha e dall’organo di governo della A-League, la Australian Professional Leagues, dopo che le precondizioni saranno soddisfatte nei prossimi giorni.

Pelligra potrebbe essere a Perth già sabato per la gara di campionato contro il Brisbane Roar. L’imprenditore potrebbe coinvolgere nel progetto anche Vincenzo Grella e Mark Bresciano, che già sono con lui a Catania. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, in attesa dell’ufficialità.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO SI AFFIDA A PIGLIACELLI