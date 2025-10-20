Ora legale, domenica si cambia: ecco le novità ​​

Anche quest’anno è tempo di tornare di cambiare orario. Dall’ora legale si passa all’ora solare (lancette indietro di un’ora alle 3:00 di notte) e quest’anno il cambio cade nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre.

Fa buio prima la sera (il sole tramonta circa un’ora prima). fa chiaro prima la mattina, almeno nelle prime settimane dopo il cambio. Dopo varie sospensioni e ripristini nel corso del Novecento, l’ora legale è diventata stabile dal 1966, adottata ogni anno. Dal 1996 l’Italia (insieme a tutta l’UE) segue un calendario comune con inizio fissato l’ultima domenica di marzo e la fine l’ultima domenica di ottobre.

L’ora solare resta in vigore fino all’ultima domenica di marzo, quando tornerà l’ora legale e le lancette si sposteranno di nuovo avanti di un’ora. Il ritorno all’ora legale avverrà notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.





