Palermo C5, i rosanero tornano a vincere: Polisportiva Real Sports sconfitta 5 – 2
Il Palermo Calcio a5 batte la Polisportiva Real Sports con il risultato di 5 – 2 nella sesta giornata del girone A di Serie C1, in casa al “Pala Don Bosco”.
A firmare il successo della squadra guidata da coach Rizzo le doppiette di Torcivia e Giannola (autore anche di 3 assist) e la rete di Romano.
Il Palermo Calcio a5 ritrova la vittoria dopo la battuta d’arresto contro l’Akragras Futsal dimostrando ancora una volta di voler recitare un ruolo da protagonista nel girone A di Serie C1.