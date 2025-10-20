​​

Palermo C5, i rosanero tornano a vincere: Polisportiva Real Sports sconfitta 5 – 2

Redazione 20/10/2025 18:47

Il Palermo Calcio a5 batte la Polisportiva Real Sports con il risultato di 5 – 2 nella sesta giornata del girone A di Serie C1, in casa al “Pala Don Bosco”.

A firmare il successo della squadra guidata da coach Rizzo le doppiette di Torcivia e Giannola (autore anche di 3 assist) e la rete di Romano.

Il Palermo Calcio a5 ritrova la vittoria dopo la battuta d’arresto contro l’Akragras Futsal dimostrando ancora una volta di voler recitare un ruolo da protagonista nel girone A di Serie C1.



