Palermo, a Inzaghi il premio "Manlio Scopigno": è il miglior allenatore della scorsa Serie B ​​

Filippo Inzaghi è stato premiato come miglior allenatore della scorsa Serie B: il tecnico rosanero ha vinto il premio “Manlio Scopigno“. La cerimonia è avvenuta nella sala stampa dell’Olimpico di Roma, dove sono stati premiati tra gli altri anche Antonio Conte come miglior allenatore della Serie A.

Inzaghi, che ieri era in panchina al “Barbera” per Palermo – Modena, non ha potuto ritirare il premio in presenza: “Ciao a tutti, voglio ringraziare la giuria del premio Scopigno – afferma, parole riportate da sestaporta.news -. È un onore ricevere il riconoscimento come miglior allenatore della Serie B. Lo dedico al Pisa, al mio staff, ai miei giocatori e a tutta la piazza pisana. È stato un percorso che porterò sempre con me. Non potevo essere lì a riceverlo, ma lo farò presto a Palermo e non vedo l’ora. Ringrazio di cuore tutti: per me, che sono anche cittadino onorario di Rieti, è una grande soddisfazione ricevere questo premio”.

Per quanto riguarda gli altri premi riguardanti la Serie B, quello di miglior giocatore è stato vinto da Pio Esposito, ex Spezia ora in forze all’Inter, mentre quello di miglior portiere da Jonathan Klinsmann del Cesena.







LEGGI ANCHE

“MI MANDA MONASTRA”, LA PUNTATA DEL 20 OTTOBRE

LE PAGELLE IRONICHE