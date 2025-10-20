Triestina, la Corte Federale D’Appello conferma i 13 punti di penalizzazione

La Triestina dovrà scontare 13 punti di penalizzazione: è arrivata anche l’ultima decisione, quella della Corte Federale d’Appello che ha confermato la severa sanzione per le violazioni amministrative del club.

La Triestina è per ora a -7 in classifica con 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. La salvezza sembra al momento un miraggio ma è pur vero che senza penalizzazione i friulani sarebbero sesti. Non è quindi da escludere una possibile rimonta.

Il comunicato

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo dell’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C), confermando la penalizzazione di 13 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva comminata lo scorso 16 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C..





