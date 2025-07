Oratorio San Vincenzo campione d’Italia: la Juniores vince la fase nazionale del CSI

Impresa storica per i ragazzi dell’Oratorio “San Vincenzo de’ Paoli” di Palermo, che si sono laureati campioni d’Italia CSI (Centro Sportivo Italiano) nella categoria Juniores al termine delle fasi nazionali, svoltesi a Cesenatico dal 29 giugno al 2 luglio.

La squadra palermitana, guidata da Matteo Cicero, ha rappresentato con orgoglio la Sicilia, affrontando in un girone all’italiana avversarie provenienti dalla Liguria, dal Lazio, dalla Puglia e dalla Campania, concludendo la prima fase al secondo posto dietro alla Polisportiva Oratorio Don Orione, formazione temibile poi incontrata nuovamente in finale.

L’Oratorio San Vincenzo scrive la storia

Nell’ultimo atto del torneo, i palermitani si sono trovati costretti a vincere per sollevare il trofeo, a differenza degli avversari che potevano contare su due risultati su tre (pareggio o vittoria). Sotto un sole cocente e temperature elevate che non hanno dato tregua né al mattino né alla sera, i giovani siciliani sono scesi in campo con grinta e coraggio, consapevoli della difficoltà della sfida ma decisi a scrivere la storia.





Il primo tempo è stato travolgente: 4 – 0 il parziale per i ragazzi dell’Oratorio San Vincenzo, grazie a una doppietta di Andrea Minà, una rete di Andrea Anello e un gol firmato Antonio Cicero. Nella ripresa, la squadra ha mostrato una solidità difensiva impeccabile, con Giulio Cicero a fare da muro invalicabile e il portiere Marco Faraci autore di una prestazione straordinaria, ‘abbassando la saracinesca’ e respingendo ogni tentativo avversario.

La finale si è conclusa 4 – 1, suggellando un cammino esaltante fatto di talento, spirito di squadra e grande dedizione. Fondamentale anche l’apporto dei subentrati durante la gara, come Filippo Testa e Manfredi Del Giudice, che hanno dato solidità e freschezza nei momenti chiave.

Ma il trionfo non sarebbe stato possibile senza il contributo di tutto il gruppo, che ha combattuto duramente sin dalla prima partita: Francesco Prestigiacomo, Giuseppe Bubbeo, Riccardo Saporito, Emanuele Maria Mazzola e Andrea Raimondo sono stati protagonisti importanti e decisivi in ogni fase del torneo.

“Orgoglioso dei miei ragazzi, vittoria di tutti”

A margine della vittoria, l’allenatore Cicero ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Sono estremamente fiero dei miei ragazzi, perché non hanno mai smesso di crederci. Durante l’intero percorso del torneo hanno dimostrato carattere, superando ostacoli e affrontando partite davvero complicate. Non si sono mai tirati indietro, neanche nei momenti più duri”.

Cicero ha poi voluto condividere il merito del successo con tutto lo staff e con chi ha sostenuto la squadra: “Ho avuto accanto un collaboratore preziosissimo, il nostro dirigente Mario Ferrante, che è stato il mio punto di riferimento e una guida per i ragazzi, sia in campo che fuori. Un ringraziamento sentito va al nostro presidente, Calogero Di Fiore, il parroco della nostra comunità e al nostro referente sportivo Carmelo Guzzo, sempre presente e disponibile”.

“Un grazie speciale anche a Daniele Zappi, che ha seguito ogni passo della squadra con il suo prezioso lavoro sui social, e a tutte le persone che, pur non essendo presenti fisicamente, ci hanno sostenuto da lontano con il loro tifo. Infine, un ringraziamento particolare ad Agnese Gagliano, consigliere nazionale del CSI, per l’ottima organizzazione e il supporto logistico, senza il quale tutto questo sarebbe stato molto più complicato”, conclude.

Oratorio San Vincenzo, orgoglio di Palermo e d’Italia

Un successo che va oltre il risultato sportivo e che testimonia il valore educativo e sociale dello sport: un gruppo di ragazzi uniti dalla passione, guidati da uno staff competente, capaci di portare in alto i colori della propria città e della propria regione per la quarta volta. Palermo può festeggiare: l’Oratorio San Vincenzo è Campione d’Italia.

