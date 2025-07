Calciomercato LIVE, la puntata del 3 luglio

Torna “Calciomercato LIVE”, la trasmissione dedicata al Palermo condotta da Guido Monastra e Roberto Parisi. Ospite della puntata sarà il supertifoso Pietro Adragna e come sempre non mancheranno le sorprese.

La puntata, visibile sulla pagina Facebook e sul sito di Stadionews, andrà in onda eccezionalmente non dalla pizzeria “La Braciera in Villa” ma da via Maqueda, davanti all’insegna del negozio “Sicooli”, nel cuore della movida palermitana e turistica, a pochi metri dal Teatro Massimo.