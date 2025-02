Palermo, Audero in conferenza stampa / VIDEO

Emil Audero si è presentato ufficialmente come nuovo portiere del Palermo, manifestando grande entusiasmo per questa opportunità. Nel suo esordio contro lo Spezia ha evidenziato una squadra combattiva e capace di gestire le difficoltà, nonostante il rammarico per i gol subiti nei minuti di recupero. Per il portiere, il giusto atteggiamento sarà fondamentale per trasformare la delusione in energia positiva in vista delle prossime sfide, a partire dalla gara contro il Mantova.

Sull’arrivo in rosanero, Audero ha raccontato di essersi inserito bene nel gruppo, trovando un ambiente accogliente e motivante. Ha scelto Palermo nonostante diverse offerte, convinto dalla solidità del progetto e dalla volontà del direttore sportivo Osti, che ha giocato un ruolo decisivo nella trattativa. Tra i fattori che lo hanno spinto ad accettare, anche il calore del pubblico e l’atmosfera del “Barbera”, che considera un elemento chiave per la stagione.

Parlando della Serie B, Audero ha sottolineato le differenze con la massima serie, evidenziando un livello di intensità e imprevedibilità che rende il campionato altamente competitivo. Per lui sarà fondamentale mantenere equilibrio e continuità, sfruttando il fattore casa come punto di forza. L’obiettivo della squadra resta chiaro, e il focus è già sulla prossima partita, senza farsi condizionare dagli episodi negativi.





Fuori dal campo, si è descritto come una persona tranquilla, con una passione per la musica e l’enologia. Ha ribadito che non esistono segreti per il successo, ma solo il lavoro costante e la determinazione. Consapevole delle difficoltà della stagione, ha espresso piena fiducia nel progetto rosanero, determinato a dare il massimo per il raggiungimento della Serie A.

