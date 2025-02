Maccarone: “Dionisi mi piace, può risollevarsi. Al Palermo gira tutto storto”

Massimo Maccarone, ex attaccante del Palermo, ha rilasciato un’interista a TMW e, tra i vari temi, si è soffermato proprio sui rosanero, che stanno attraversando un periodo negativo, testimoniato dal pari in rimonta sul campo dello Spezia. .

“Il Palermo è un’altra squadra al di sotto delle aspettative per risultati e spese sul mercato. Dionisi mi piace – ha ammesso – come tutti i percorsi ci vuole tempo anche se in alcune piazze non te ne danno. Potrà risollevarsi. Essere sopra di due gol e farsi rimontare è il segnale che gira tutto storto”.

Poi parla anche del nuovo acquisto dello Spezia, Lapadula: “Un attaccante d’area che ha sempre fatto gol. È un rinforzo importante. La vado a vedere spesso, è una squadra fisica, al di sopra di tante altre. Ci sarà da lottare fino alla fine”.





