Palermo C5, grande vittoria contro l’Oratorio San Vincenzo (1 – 9)
Superlativa prestazione del Palermo Calcio a5 che, nella settima giornata del girone A di Serie C1, si impone con un 1 – 9 sui padroni di casa dell’Oratorio San Vincenzo.
A firmare il successo della squadra guidata da coach Rizzo la tripletta di Musso e le reti di Saviano, Davì, Orlando, Bonanno, Di Simone e Giannola.
Vittoria esterna importantissima per il Palermo C5: la compagine rosanero, infatti, approfittando della sconfitta dell’Agrigento Futsal contro l’Akragas, balza al secondo posto a sole 3 lunghezze dalla vetta.