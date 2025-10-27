Giudice Sportivo Serie B, uno squalificato. Multati 3 club

La Lega B ha pubblicato un comunicato contenente i provvedimenti del Giudice Sportivo: l’unico squalificato è Palmiero dell’Avellino. Multate per comportamenti dei loro tifosi Bari, Juve Stabia e Padova.

I provvedimenti

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi e cinque fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.







Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PALMIERO Luca (Avellino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LEGGI ANCHE

LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI