Monza, i convocati di Bianco per la trasferta di Palermo ​​

Monza, i convocati di Bianco per la trasferta di Palermo

Redazione 27/10/2025 20:14

Il Monza ha pubblicato sul sito ufficiale la lista dei convocati per la partita contro il Palermo: sono 26 gli uomini chiamati da Bianco.

I convocati

Di seguito la lista completa:

1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 3 Lucchesi, 4 Izzo, 7 Azzi, 9 Maric, 10 Caprari, 13 Ravanelli, 14 Obiang, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 17 Keita, 18 Zeroli, 19 Birindelli, 20 Thiam, 21 Colombo, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 26 Ciurria, 27 Capolupo, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 Domanico, 43 Strajnar, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho.



LEGGI ANCHE

LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI

MI MANDA MONASTRA, LA PUNTATA DEL 27 OTTOBRE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *