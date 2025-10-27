Monza, i convocati di Bianco per la trasferta di Palermo
Il Monza ha pubblicato sul sito ufficiale la lista dei convocati per la partita contro il Palermo: sono 26 gli uomini chiamati da Bianco.
I convocati
Di seguito la lista completa:
1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 3 Lucchesi, 4 Izzo, 7 Azzi, 9 Maric, 10 Caprari, 13 Ravanelli, 14 Obiang, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 17 Keita, 18 Zeroli, 19 Birindelli, 20 Thiam, 21 Colombo, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 26 Ciurria, 27 Capolupo, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 Domanico, 43 Strajnar, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho.