Palermo C5 inarrestabile: 3 – 1 contro il 3M. Rosanero primi e ancora imbattuti

Prosegue la marcia trionfale del Palermo Calcio a5 in campionato. La compagine rosanero, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con un perentorio 3 – 1 sul 3M Calcio a5. La squadra di coach Rizzo resta imbattuta (7 vittorie e 1 pareggio) e da sola in vetta al girone A di Serie C1.

Pronti via è il 3M a farsi vedere pericolosamente nei pressi dell’area di rigore del Palermo C5 come testimonia la conclusione di Hamici, fucilata diretta all’incrocio dei pali, l’estremo difensore rosanero Immesi si supera con un intervento prodigioso. Il Palermo Calcio a5 si difende con ordine e, al primo vero affondo, trova la via della rete con Biondo che sfrutta alla perfezione una deliziosa palla tagliata con l’esterno dal funambolico Mineo. Si va all’intervallo con i rosanero in vantaggio per 1-0.

La ripresa inizia con la squadra guidata da coach Rizzo proiettata in avanti. Il Palermo C5 spinge il piede a martello sull’acceleratore sfiorando, per ben due volte, il raddoppio con Bonanno (in entrambe le occasioni risponde presente il portiere avversario Virruso). Il 3M, tuttavia, cerca con insistenza il pareggio alzando il proprio baricentro e costringendo i rosanero a mettersi sulla difensiva. Coach Rizzo alza la voce, il Palermo Calcio a5 si ricompatta trovando la forza di reagire al prolungato forcing del 3M.





I padroni di casa, infatti, riusciranno a perforare la difesa avversaria, momentaneo 2-0 siglato da Biondo (doppietta per lui) abile a finalizzare un contropiede fulmineo della squadra rosanero.

Dal raddoppio in poi inizia un autentico assedio del Palermo C5 che va vicinissimo al 3-0 con Consiglio. Il 3M cambia tattica inserendo il quinto giocatore di movimento, assetto a trazione anteriore degli ospiti che, paradossalmente, facilita il palleggio dei rosanero.

Da un affondo sbagliato degli avversari, infatti, nasce il rocambolesco 3-0 della compagine di casa: l’estremo difensore del Palermo Calcio a5 Immesi recupera la palla e, osservando la porta avversaria completamente sguarnita, trova il gol rinviando la sfera. Gol della bandiera del 3M firmato da Hamici.

Risultato finale 3 – 1 in favore del Palermo C5. Delirio al Pala Don Bosco: i rosanero restano al comando della classifica del girone A di Serie C1 ottenendo la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia.