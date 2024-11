Palermo, Diakité vuole stupire di nuovo contro la Sampdoria. Ma Pierozzi scalpita

Salim Diakité incontra la vittima preferita da quando è in rosanero. Il maliano scalda i motori in vista dell’incontro con la Sampdoria che nella passata stagione piegó con una doppietta in quello che fu il suo exploit.

Il terzino, inoltre, deve “salvaguardare” il posto su cui il ballottaggio è sempre aperto con Pierozzi. Vero che l’ex Ternana sia assolutamente favorito, ma Pierozzi ha mostrato a tratti buone giocate e Dionisi sceglierà in base alla forma. Buttaro invece ormai è fuori dai radar.

L’ex Fiorentina, però, non sarà più schierato anche a sinistra dove la soluzione Ceccaroni sembra dare maggiore equilibrio. E la piazzola di Diakite ha un quindi un concorrente con cui alternarsi. Anche perché il difensore è lontano dal periodo in cui affrontó la Sampdoria regalando i playoff. Così come la squadra. Lo riporta il Giornale di Sicilia.