Genoa, il ministro Zangrillo: “Balotelli è una scommessa, per lui è un’opportunità”

Paolo Zangrillo parla di Mario Balotelli. Il ministro per la Pubblica amministrazione, fratello del presidente del Genoa Alberto Zangrillo, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Genoa durante la presentazione della campagna del ministero “Più che un posto fisso, un posto figo”.

“È una scommessa, mio fratello la definisce romantica – afferma Zangrillo -. Tutto sommato è un ragazzo di 34 anni, non grandissime potenzialità, probabilmente ha un’età in cui è maturato e quindi ha anche compreso quali sono stati gli errori che ha commesso”.

“Questa per lui è una grande opportunità e spero che si realizzi, perché se si realizza per lui vuol dire anche un buon viatico per la squadra. Il Genoa è una passione che ci siamo tramandati in famiglia, e mi aspetto un campionato tranquillo”.