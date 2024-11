Latina, poker subito dal Crotone. Boscaglia: “Un passo indietro che ci può stare”

Brutto ko per il Latina di Boscaglia: la svolta portata dal tecnico ex Palermo ha ricevuto una brutta frenata a causa dei 4 gol rifilati dal Crotone. Prima di questa sconfitta i laziali avevano conquistato 7 punti in 4 partite dal cambio d’allenatore.

“Abbiamo fatto un passo indietro che ci può stare – afferma Boscaglia, parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Io sono arrivato in una situazione in cui la squadra era in grande difficoltà, la squadra ha fatto dei miglioramenti e la sconfitta di oggi non deve farci perdere le certezze che abbiamo, anche se chiediamo scusa per il risultato”.

“Sotto l’aspetto dell’impegno non posso dire nulla ai ragazzi – conclude -, hanno corso tanto ma spesso male o a vuoto. Ho chiesto che sensazioni hanno avuto in campo e ho avuto delle risposte su cui si può lavorare”.