Clamoroso al Genoa: Gilardino esonerato, Vieira è il nuovo allenatore

Il Genoa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino. Una decisione clamorosa soprattutto per la tempistica: con tutta la sosta per le nazionali a disposizione, l’esonero è arrivato soltanto nella settimana del ritorno in campo.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il provvedimento sarebbe legato a “incomprensioni sul mercato” tra l’allenatore e la società. Già dopo la vittoria contro il Parma, Gilardino aveva evidenziato la distanza di vedute. La squadra, attualmente quartultima in classifica con soli due punti di vantaggio sull’ultimo posto, si prepara ad affrontare un’importante sfida contro il Cagliari, ora con un nuovo tecnico alla guida.

Il Genoa ha scelto di affidare la panchina a Patrick Vieira, ex allenatore con esperienze al Nizza, al Crystal Palace e, più recentemente, allo Strasburgo, con cui ha chiuso al 13º posto in Ligue 1. Vieira, che in passato ha avuto rapporti turbolenti con giocatori come Mario Balotelli, torna in Italia, questa volta come allenatore. Per lui, un debutto assoluto in Serie A dopo una carriera da calciatore che lo ha visto vestire le maglie di Milan, Inter e Juventus.





La scelta di esonerare Gilardino arriva nonostante i segnali di ripresa nelle ultime due partite, in cui il Genoa ha raccolto quattro punti prima della sosta. Solo ieri (lunedì 18 novembre), a Mediaset, l’ex tecnico aveva dichiarato: “Stiamo rivedendo un po’ la luce. Recuperando giocatori, il lavoro mio e dello staff può essere facilitato”. Tuttavia, i risultati complessivi della stagione non hanno confermato il trend positivo dell’anno precedente, rendendo inevitabile il cambio in panchina.

Con i suoi 48 anni, Vieira rappresenta una scommessa per il Genoa, che punta sulla sua esperienza internazionale per rilanciare le ambizioni della squadra. Ora, il tecnico francese è chiamato a invertire la rotta di una stagione complicata e a dimostrare di poter affrontare le sfide del campionato italiano.

LEGGI ANCHE

PALERMO, DIAKITÉ VUOLE STUPIRE