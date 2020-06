Proseguono le valutazioni del Palermo sul fronte del nuovo centro sportivo, progetto in vista del quale oggi farà un nuovo sopralluogo a Piana degli Albanesi e incontrerà nuovamente il sindaco per degli approfondimenti.

Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, a Piana la proprietà delle strutture non sarebbe un problema, visto che i terreni adiacenti alla cittadella (messa a disposizione dal Comune) sono comunque di proprietà privata.







Il fattore distanza dal capoluogo invece “premierebbe” l’alternativa Torretta (peraltro unica opzione indicata nella relazione consegnata a Di Piazza, che entro due giorni deve decidere se partecipare all’investimento). Sempre a Torretta però si attende ancora la pubblicazione del bando per l’assegnazione del campo comunale, adiacente ai terreni dove il Palermo vorrebbe far sorgere la struttura.

