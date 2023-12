Palermo, Corini squalificato: salterà il match con il Cittadella

Eugenio Corini salterà il match contro il Cittadella: il tecnico del Palermo ha subito la quinta ammonizione in campionato ed è dunque scattata la squalifica.

Corini ha vissuto i minuti finali della partita contro la Cremonese in maniera passionale: il tecnico ha abbandonato più volte l’area tecnica e l’arbitro Ferrieri Caputi non ha potuto far altro che ammonirlo.

Il Palermo inizierà quindi il 2024 senza il suo tecnico in panchina: al suo posto ci sarà Salvatore Lanna.

