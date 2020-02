Sforzini ma non solo. L’attaccante rosanero è il migliore nelle pagelle dei vari quotidiani, ma valutazioni positive ci sono anche per Pelagotti e per la difesa. Voti discordanti, invece, tra centrocampo e attacco.

GIORNALE DI SICILIA: Pelagotti 6,5; Accardi 5, Peretti 6,5, Lancini 6,5, Crivello 5,5 (dal 42′ s.t. Mauri s.v.); Langella 5,5, Martin 6, Kraja 5 (dal 10′ s.t. Ambro 5,5); Felici 5 (dal 10′ s.t. Silipo 6), Sforzini 7,5, Floriano 5 (dal 28′ s.t. Ficarrotta 6,5). All. Pergolizzi 6.

GAZZETTA DELLO SPORT: Pelagotti 7; Accardi 6, Peretti 7, Lancini 6,5, Crivello 6,5 (dal 42′ s.t. Mauri s.v.); Langella 6,5, Martin 6, Kraja 6 (dal 10′ s.t. Ambro 6); Felici 5,5 (dal 10′ s.t. Silipo 6), Sforzini 7,5, Floriano 5,5 (dal 28′ s.t. Ficarrotta 6,5). All. Pergolizzi 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT: Pelagotti 6,5; Accardi 5,5, Peretti 6,5, Lancini 7, Crivello 6 (42’ s.t. Mauri s.v.); Langella 6,5, Martin 6, Kraja 5 (10’ s.t. Ambro 6); Felici 5 (11’ s.t. Silipo 6,5), Sforzini 7, Floriano 5,5 (28’ s.t. Ficarrotta 6,5). All.: Pergolizzi 6,5.

