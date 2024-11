Palermo Fustal Club in vetta, battuto l’Oratorio Cosma e Damiano (con 7 gol)

Il Palermo Futsal Club scaccia via i fantasmi della sconfitta contro il Pioppo con una bella vittoria contro l’Oratorio Cosma e Damiano in campionato. Il successo arriva grazie a 7 gol che portano la firma di Fiorentino (tripletta), Gennaro, La Fiura e Sujon (doppietta).

Il primo tempo si chiude con i rosa in vantaggio di 2 gol grazie alle reti di La Fiera e Sujon. Nella ripresa i rosa dilagano e portano a casa la vittoria nonostante il gol subito da Sacco.

Vittoria convincente per gli uomini di Gentile: prossimo appuntamento previsto per sabato 23 novembre alle ore 17:00 contro il temibile Città di Bisacquino, in una trasferta lunga e impegnativa per i rosanero.