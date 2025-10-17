Palermo, il 22 ottobre l’inaugurazione della mostra fotografica per i 125 anni

Mercoledì 22 ottobre alle ore 17.30 sarà inaugurata “Palermo 125”, la mostra fotografica organizzata dal Palermo in collaborazione con il Comune e l’associazione Ruber Contemporanea. L’esposizione, allestita davanti al Teatro Politeama in Piazza Ruggero Settimo, resterà visitabile fino al 23 novembre.

Il taglio del nastro avverrà al termine della conferenza stampa istituzionale in programma nella Sala degli Specchi del Teatro Politeama Garibaldi. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Roberto Lagalla, una delegazione del Palermo e diversi ospiti speciali, in rappresentanza del mondo sportivo e culturale cittadino.

La mostra fa parte delle iniziative legate alla Pink Week, la settimana di eventi organizzata dal club rosanero in vista della celebrazione del 125° anniversario della sua fondazione, che cadrà il prossimo 1° novembre.







Durante l’inaugurazione saranno inoltre presentate le principali attività e i progetti promossi dal Palermo per celebrare la sua lunga storia, unendo sport, passione e identità cittadina in un percorso espositivo dedicato ai tifosi e a tutta la comunità palermitana.

