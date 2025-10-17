Palermo - Modena sarà visibile gratis su Dazn ​​

Palermo – Modena, match clou dell’ottava giornata di Serie B, sarà trasmesso gratuitamente su DAZN. La partita si giocherà domenica 19 ottobre alle ore 15.00 allo stadio “Renzo Barbera”, e seguirla in streaming sarà semplice e immediato.

Basterà accedere al sito di DAZN, registrarsi anche senza sottoscrivere un abbonamento, esplorare i contenuti disponibili e cliccare sulla finestra dedicata a Palermo – Modena. Anche in modalità gratuita, sarà possibile seguire tutte le fasi della sfida in diretta e on demand.

Sfida al vertice tra Palermo e Modena

Il big match della giornata vede affrontarsi le prime due della classifica: il Modena guida con 17 punti, due in più del Palermo, che insegue con 15. I rosanero arrivano dal successo per 2-1 a La Spezia e cercano un colpo importante per rilanciarsi in vetta, mentre i Canarini vogliono consolidare la leadership e provare a staccare le inseguitrici.







La telecronaca della partita sarà affidata a Ricky Buscaglia, con il pre-partita di DAZN che partirà pochi minuti prima del fischio d’inizio. Saranno presentate le formazioni ufficiali, le ultime novità dalle squadre e le principali analisi tattiche, offrendo agli spettatori tutti gli strumenti per vivere al meglio una delle sfide più attese della stagione.

Come seguire il match in streaming

Palermo – Modena rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di Serie B, sia per la qualità della sfida che per la possibilità di guardarla gratuitamente. Basta una semplice registrazione sul sito DAZN per accedere a diretta e contenuti on demand, senza alcun abbonamento obbligatorio, rendendo questa sfida alla portata di tutti i tifosi.

