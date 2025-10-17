Palermo, infortunio per Gyasi: c'è lesione, i tempi di recupero ​​

Nuovo stop in casa Palermo. Dopo l’infortunio di Mattia Bani, anche Emanuel Gyasi è costretto a fermarsi. L’ex Empoli ha accusato un risentimento muscolare durante un allenamento e, dopo gli esami strumentali, è stata riscontrata una lesione all’arto inferiore destro. L’attaccante ha già iniziato il percorso di riabilitazione.

I tempi di recupero stimati sono di circa un mese. Si tratterebbe di una lesione di primo grado, che lo terrà fuori dalle gare contro Modena, Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia. Il rientro è previsto dopo la sosta, in concomitanza con quello di Bani, per la sfida contro l’Entella del 22 novembre.

L’assenza di Gyasi rappresenta un colpo pesante per il Palermo, che perde uno dei giocatori più duttili e affidabili della rosa. Inzaghi lo ha infatti impiegato con continuità in questo avvio di stagione, apprezzandone la capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi.







Gyasi era partito titolare nelle prime cinque giornate di campionato, mentre nelle ultime due era subentrato, disputando 45 minuti contro Venezia e Spezia. Il suo stop obbligherà il tecnico a nuove soluzioni tattiche in un momento chiave della stagione.

