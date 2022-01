MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Il focolaio del Palermo si allarga“. Così Benedetto Giardina de Il Giornale di Sicilia parla dei nuovi casi positivi fuoriusciti nelle ultime ore: dopo un giro di test rapidi sono stati aggiunti alla lista 3 calciatori e due membri dello staff.

Adesso il totale ammonta a 20 calciatori e 5 membri dello staff positivi, per un totale di 25 membri del gruppo squadra. Una situazione insostenibile, che rende quasi impossibile continuare gli allenamenti per i pochi negativi rimasti.

Tutti i positivi sono però in situazioni diverse: c’è chi si sottoporrà a un tampone “post quarantena” per tornare negativo, chi invece deve ancora sottoporsi al molecolare per confermare la propria positività.