Sono solamente 8 i calciatori del Palermo rimasti negativi dopo l’ultimo giro di tamponi. Come scrive Il Giornale di Sicilia, un numero lontano da quello necessario per provare qualcosa a livello tattico: per questo motivo Silvio Baldini ha lasciato la gestione dell’ultimo allenamento a Santana.

Una seduta particolare, dato che i presenti si sono limitati ad alcuni esercizi individuali, con l’applicazione del distanziamento e con la mascherina indossata.

La lunghezza della sosta avrebbe potuto giovare a Baldini, ma la verità è che la grande emergenza in casa Palermo non gli sta permettendo di iniziare il suo lavoro.

