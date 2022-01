MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo di Silvio Baldini ripartirà da Catanzaro. Quasi un deja vù per il club rosanero: come ricorda Il Giornale di Sicilia nell’ottobre del 2020 la squadra guidata da Boscaglia andò incontro a una serie di partite rinviate proprio a causa di un focolaio Covid, per poi ripartire da Catanzaro.

Il Palermo nonostante l’emergenza riuscì a pareggiare quella partita con il risultato di 1 – 1, grazie a un’autorete nei minuti finali di Evacuo, provocata da una punizione di Almici.

Allora l’ammontare dei positivi tra calciatori e membri dello staff salì a 9; oggi il Palermo è a quota 25.

PALERMO, IL FOCOLAIO SI ALLARGA