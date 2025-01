Palermo – Juve Stabia 1 – 0, le pagelle dei quotidiani

Le pagelle dei maggiori quotidiani sono unanimi: il migliore in campo di Palermo – Juve Stabia è Salvatore Sirigu, decisivo per la vittoria dei rosa. Voti anche per Le Douaron e Ceccaroni, bene Vasic e Baniya.

Per il Giornale di Sicilia le valutazioni più alte vanno a Sirigu e Ceccaroni. Ecco i voti: Sirigu 7, Baniya 6, Nikolaou 5.5, Ceccaroni 7, Pierozzi 6, Diakité s.v., Segre 6, Vasic 6.5, Gomes 6, Ranocchia 6, Saric s.v., Lund 6, Le Douaron 6.5, Henry s.v., Brunori 5.5, Verre s.v.

Il Corriere dello Sport premia anche Baniya tra i migliori in campo. Ecco i voti: Sirigu 7, Baniya 7, Nikolaou 5.5, Ceccaroni 7, Pierozzi 6, Diakité s.v., Segre 5.5, Vasic 6.5, Gomes 6, Ranocchia 6, Saric 6.5, Lund 5.5, Le Douaron 6.5, Henry 5.5, Brunori 5.5, Verre 6.





La Gazzetta dello Sport inserisce il match-winner Le Douaron tra i migliori, alla pari di Sirigu e Ceccaroni. Ecco i voti: Sirigu 7, Baniya 6, Nikolaou 5.5, Ceccaroni 7, Pierozzi 6, Diakité s.v., Segre 6, Vasic 6.5, Gomes 6, Ranocchia 6, Saric s.v., Lund 6, Le Douaron 7, Henry s.v., Brunori 5.5, Verre s.v.

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA