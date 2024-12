Palermo, la prova più dura: caccia al bis contro il Cittadella

Il Palermo è tornato alla vittoria dopo tre sconfitte di fila, ma ora arriva la prova più dura. I rosa non sono mai riusciti a vincere due gare consecutive e l’avversario è tra i più ostici: quel Cittadella capace di vincere al “Barbera” a inizio novembre.

Gli uomini di Dionisi, grazie al successo contro il Bari, sono risaliti al nono posto in classifica. Per il Palermo, i primi due posti, occupati da Sassuolo e Pisa, sembrano ormai un miraggio, così come il terzo, con lo Spezia distante ben 14 punti. Tuttavia, il quarto posto, occupato dalla Cremonese e distante ‘solo’ cinque punti, resta un obiettivo ancora reale per i rosa.

L’ultima volta che il Palermo si è concesso il ‘bis’ è stato a maggio, contro Südtirol e Sampdoria nei playoff. Ora sulla strada dei rosa c’è il Cittadella, squadra che occupa i bassifondi della classifica ma che arriva da due vittorie consecutive, ottenute contro Südtirol e Reggiana. In campionato, il Cittadella ha collezionato 20 punti, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte.





Il Cittadella è una sorta di bestia nera per il Palermo negli ultimi anni. L’ultima vittoria risale al 2018, poi sono arrivati tre pareggi e tre sconfitte consecutive. All’andata, la squadra di Dal Canto superò i rosanero con il risultato di 0 – 1, grazie a un gol di Pandolfi nei minuti finali.

Se il Cittadella è la bestia nera, Luca Pandolfi è sicuramente ‘l’incubo peggiore’. L’attaccante napoletano ha incrociato il Palermo in quattro occasioni e ha sempre segnato, tutti gol decisivi, e ha sempre vinto.

La sconfitta dell’andata rappresentò un momento difficile per i rosanero: dopo il match, il Palermo riuscì a ottenere solo due vittorie (contro Spezia e Bari), a fronte di tre sconfitte e due pareggi, evidenziando ulteriormente una mancanza di continuità a livello di risultati. Per il Cittadella, invece, quella fu la seconda vittoria consecutiva al “Barbera”.

