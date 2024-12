(AGGIORNATO IL 27 DICEMBRE, ORE 17.15). Ecco le probabili formazioni di Cittadella – Palermo, match valido per la 20a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 29 dicembre, alle ore 17.15, stadio “Piercesare Tombolato” di Cittadella):

CITTADELLA (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Carissoni; D’Alessio, Amatucci, Casolari, Tronchin, Masciangelo; Vita; Pandolfi.

Indisponibili: Sanogo, Maniero, Tessiore, Capradossi, Angeli, Negro





Squalificati: /

PALERMO (3-4-1-2): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Ranocchia, Segre, Lund (Di Francesco); Verre (Gomes); Brunori, Le Douaron.

Indisponibili: Gomis, Blin, Peda, Di Bartolo, Di Mariano

Squalificati: /

Alessio Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha battuto il Bari, anche perché le alternative scarseggiano. Bisognerà valutare le condizioni di Di Francesco, uscito anzitempo durante l’ultima partita, e l’allenatore potrebbe considerare di rinforzare il centrocampo per garantire maggiore equilibrio alla squadra.

DIFESA

In porta c’è Desplanches, mentre dovrebbe essere confermato lo schieramento a tre che durante la partita può diventare a quattro. Sul centrodestra gioca Baniya, al centro Nikolaou e sul centrosinistra Ceccaroni.

CENTROCAMPO

Diakité va verso la conferma sulla fascia, mentre a sinistra potrebbe giocare Lund e non Di Francesco. Ranocchia e Segre dovrebbero essere scelti al centro, con loro uno tra Verre e Gomes. La scelta del francese garantirebbe più equilibrio, soprattutto considerato che si gioca in trasferta.

ATTACCO

La coppia composta da Brunori e Le Douaron ha dato segnali incoraggianti contro il Bari e non dovrebbe essere cambiata col Cittadella. In panchina sono pronti a subentrare Insigne (che in questo sistema di gioco trova posto in attacco) e Henry.

