Palermo, bilancio in rosso: al giro di boa gli stessi punti di due anni fa

A fine girone d’andata è normale fare il primo bilancio della stagione e un confronto con i campionati precedenti è quasi d’obbligo. I conti del Palermo, partito con ambizioni importantissime, non tornano: i rosa hanno conquistato 24 punti in 19 partite, gli stessi di due anni fa, la prima Serie B con Eugenio Corini.

Massimiliano Radicini, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ricorda che due anni fa il Palermo era una squadra neopromossa, che come obiettivo principale aveva la salvezza, con un piccolo sguardo ai playoff. La squadra chiuse il campionato con 49 punti, che valsero il 9° posto, a un passo dagli spareggi.

Sono otto in meno, invece, i punti rispetto all’anno scorso. Il Palermo si trovava al sesto posto, a sole tre lunghezze dal Venezia secondo in classifica. Un abisso rispetto al campionato in corso: i punti di distacco dal Pisa secondo sono 16.





“La strada è sicuramente in salita, la vittoria col Bari può rappresentare un punto di partenza, ma adesso serve premere a fondo l’acceleratore”, scrive Radicini.

