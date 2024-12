Dionisi: “Bella partita col Bari, ci voleva. Ci saranno cambi di formazione”

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è stato intervistato per i canali ufficiali della società rosanero alla vigilia della gara contro il Cittadella. Il tecnico non era intervenuto nell’immediato post-match della partita vinta col Bari.

“Col Bari abbiamo fatto una bella partita – afferma – . I ragazzi sono stati bravi, non era facile. Abbiamo difeso con ordine ed equilibrio, la squadra era contenta. Sappiamo che il cammino è ancora lungo, vogliamo risalire e far bene”.

“È una vittoria che ci voleva, non era arrivata nelle partite precedenti, quando magari avevamo giocato tecnicamente meglio. Abbiamo messo quello che alle volte ci è mancato nelle scorse gare, bravi i ragazzi. La squadra a livello offensivo crea, dobbiamo solo cercare di sbloccarci, le occasioni le abbiamo sempre create. L’importante è che qualcuno faccia gol, col Bari è toccato a Le Douaron”, continua.





Sul prossimo avversario, dice: “Il Cittadella è una squadra tra le più intense, ha identità da anni. All’andata ha sofferto contro di noi ma ha vinto alla fine, ancora abbiamo il ricordo amaro e ci dobbiamo riscattare. È un avversario ostico per tutti, corre tantissimo. Serve testa e cuore”.

Spazio anche a considerazioni sulla formazione: “Giochiamo dopo pochi giorni, ci potrebbero essere delle scorie. Ci saranno cambi ma non turnover, giocherà chi merita di giocare. Bilancio? Siamo cresciuti in prestazioni ma non in risultati. Abbiamo ottenuto meno di quello voluto, vogliamo di più. Inizia il girone di ritorno e dovremo partire meglio dell’andata”.

