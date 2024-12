Cittadella – Palermo, l’intervista a Dionisi / VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Cittadella, analizzando la vittoria sul Bari. Ha elogiato i suoi giocatori per aver difeso con ordine ed equilibrio, sottolineando l’importanza di quel successo per il morale della squadra. Pur riconoscendo che il percorso è ancora lungo, ha ribadito la volontà di risalire in classifica e continuare a migliorare.

Dionisi ha evidenziato come il successo contro il Bari sia stato frutto di un atteggiamento determinato, mancato in altre gare. Ha lodato Le Douaron per aver sbloccato il risultato e ha sottolineato la necessità di concretizzare meglio le occasioni create. Guardando alla sfida con il Cittadella, ha descritto l’avversario come intenso e difficile, ricordando la sconfitta dell’andata e la volontà di riscattarsi. Ha chiesto ai suoi giocatori concentrazione e determinazione per affrontare una squadra ostica e ben organizzata.

Sul piano tattico, Dionisi ha lasciato intendere che ci potrebbero essere alcuni cambi, senza però stravolgere la formazione, privilegiando chi merita di giocare. Ha riconosciuto i progressi nelle prestazioni, ma anche la necessità di raccogliere risultati migliori nel girone di ritorno. Determinato a partire con il piede giusto, ha ribadito l’obiettivo di migliorare quanto fatto finora.





