Cittadella, Dal Canto: “Il Palermo è un carro armato. Si giocherà le chance per la A fino alla fine”

Parla Alessandro Dal Canto. L’allenatore del Cittadella ha parlato alla vigilia della partita contro il Palermo: i veneti sono reduci da due vittorie consecutive e accolgono i rosa alla prima giornata del girone di ritorno.

“Arriva un carrarmato a Cittadella. Sarà una gara difficile e delicata – afferma, parole riportate da Padovaoggi.it -. Si giocheranno le chance per andare in A fino alla fine. Hanno un organico molto ricco e nei cambi possono avere qualche vantaggio”.

Sulle scelte tattiche che opterà: “Sono dell’idea che non dobbiamo aspettarli, ma andiamo a prenderci quello che ci può spettare. Poco spazio per gli errori, senza stare a pensare che arriviamo da 7 punti nelle ultime tre sfide”.





Dal Canto ha ammesso: “Il Palermo è pericoloso perché si può accendere in ogni momento. Ha tantissima qualità e anche nelle giornata grigie può fare la giocata vincente improvvisa e portare a casa i 3 punti. Bisogna sperare che non siano in una giornata buona. All’andata abbiamo fatto una vittoria supersonica nel valore, ma hanno costruito 10 palle gol per vincere. Serve un pizzico di fortuna come all’andata”.