Cittadella, i convocati di Dal Canto per il match contro il Palermo

Il Cittadella comunica la lista dei convocati per la partita contro il Palermo: Dal Canto avrà a disposizione 23 calciatori per il match in programma domenica 29 dicembre.

IL COMUNICATO

Granata in campo domani al Tombolato, il Palermo alle ore 17:15 per la 1ª di ritorno e ultima del 2024. Mister Dal Canto recupera Maniero, per il resto gli stessi effettivi di Bolzano:

Kastrati

Maniero

Scquizzato

Carissoni

Cecchetto

Masciangelo

Pavan

Piccinini

Rizza

Salvi

Amatucci

Branca

Casolari

D’Alessio

Tronchin

Vita

Cassano

Desogus

Magrassi

Pandolfi

Rabbi

Ravasio

Voltan