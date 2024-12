Rocchi: “Il Var va usato per episodi chiari e seri. Sui rigorini…”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha rilasciato un’intervista su Radio1 durante il programma Zona Cesarini e ha ammesso di non essere particolarmente a favore del Var a chiamata, parlando anche del tema dei cosiddetti ‘rigorini’.

“Il Var deve essere usato solo per episodi chiari e seri. Non dobbiamo fare moviola – afferma – . Sul Var a chiamata non possiamo rispondere noi, che siamo sempre ben aperti per eventuali modifiche e novità. È chiaro che il Var a chiamata deresponsabilizza molto, mettendo la responsabilità della chiamata in capo al club o all’allenatore di turno”.

Sui ‘rigorini’, dice: “È chiaro che sono quei rigori che noi stiamo cercando di combattere: abbiamo avuto una giornata in effetti brutta, la settima, dove ne abbiamo dati 9 e qualcuno veramente inappropriato. Però, specialmente nelle ultime giornate, siamo tornati a dare quelli giusti. L’importante è dare un rigore quando c’è qualcosa di importante, perché può decidere il risultato”.





