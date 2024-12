Trapani, Antonini: “Io il responsabile delle scelte sbagliate. Sul futuro alla Lazio…”

Valerio Antonini, presidente del Trapani, è stato intervistato per il Corriere dello Sport e ha fatto un bilancio sulla prima parte di stagione dei granata. Il patron ha anche parlato di un possibile investimento in futuro sulla sua squadra del cuore, ovvero la Lazio.

“Se temo il dissenso? Quest’anno non siamo partiti bene, ma siamo pur sempre in semifinale di Coppa Italia e in zona playoff. Molto è cambiato a Monopoli con quei due gol presi in 3 minuti, 92’ e 95’. Da quel momento 5 sconfitte in 7 partite e l’esonero di Sasà Aronica, dolorosissimo. Anche se lui è stato un signore, sono io il responsabile delle scelte sbagliate“.

Poi sulla Lazio dichiara: “C’è chi dice che il mio futuro sia proprio a Formello? Prima voglio completare il progetto della Città dello sport a Trapani… E poi? Immagino che Lotito prima o poi si stancherà. Io lo vedo stanco, Claudio è un uomo abile, di un’intelligenza unica, ha in mente il punto di rottura e sono sicuro che da questa esperienza voglia uscire bene…”.





LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA