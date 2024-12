Cittadella – Palermo, arbitra Galipò: due precedenti con i rosa

È Simone Galipò della sezione di Firenze l’arbitro designato per Cittadella – Palermo, gara valida per la 20a giornata, prima del girone di ritorno, in programma domenica 29 dicembre, alle ore 17.15. Si tratta del secondo incrocio in carriera con i rosanero.

Galipò ha arbitrato Südtirol – Palermo in questo campionato, gara vinta dai rosanero per 1 – 3. Bisogna tornare indietro alla stagione 2020/21 per il secondo precedente: Palermo – Turris 0 – 1, gol di Pandolfi all’ultimo secondo.

Laudato e Pedone sono gli assistenti designati, il quarto uomo è Gasperotti. Al Var c’è Ghersini, mentre l’Avar è Miele.





LA DESIGNAZIONE COMPLETA

CITTADELLA – PALERMO h. 17.15

GALIPO’

LAUDATO – PEDONE

IV: GASPEROTTI

VAR: GHERSINI

AVAR: MIELE

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA