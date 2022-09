MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Palermo di Eugenio Corini è al momento “maestro” della tattica del fuorigioco: i difensori rosanero hanno fatto cadere in trappola gli attaccanti avversari per ben 19 volte in queste prime 5 partite di campionato.

A riportare il dato è Il Giornale di Sicilia, che ricorda anche l’ultimo episodio capitato in Palermo – Genoa, quando per via del fuorigioco attivo di Bani è stato annullato il gol del pari dei liguri.

Solamente il Parma è a quota 19 come il Palermo, ma ciò che stupisce (visti gli strafalcioni difensivi dello scorso anno) è il fatto che al momento la tattica ha sempre funzionato.

LEGGI ANCHE

BRUNORI – MORO, LA SFIDA CONTINUA